Bisikletli gence tehditler savuran maskeli şahıs gözaltında!
Yayınlanma:
Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir genci tehdit eden K.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir gencin maskeli bir kişi tarafından tehdit edilerek hakarete uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

BİSİKLETLİYİ TEHDİT EDEN ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen tehdit olayının 14 Ocak günü, saat 21.00 sıralarında, Kaleiçi Bölgesi Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde, yaşı 18’den küçük Y.T.K.'ye K.A. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

Şüpheli K.A., polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

