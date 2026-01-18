Son dakika | Atlas’ın annesini tehdit eden 4 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak katledilmesinin ardından anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen 4 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesi Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören’de bulunan bir kafede 14 Ocak günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ve arkadaşları, yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma nedeniyle tartışma yaşamış ve 15 yaşındaki bir çocuk Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklamıştı.

atlas2.png

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlayan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

ANNESİNİ TEHDİT ETMİŞLERDİ!

16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın katledilmesinin ardından anne Gülhan Çağlayan tehdit mesajları aldığını ifade etmişti. Olaya ilişkin açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili resen soruşturma başlatıldığını belirterek “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” ifadelerine yer vermişti.

atlas3.png

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı. 15 yaşındaki E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. E.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde kendilerine küfür edildiğini iddia ederken "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.

E.Ç. isimli şüpheli, Çağlayan’ın küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savunurken "Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar." dedi.

17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!

E.Ç., verdiği ifadede, kendisinin dövüldüğünü iddia ederek olayın ardından cinayetin işlendiği yerde beklemeye başladığını ve yanındaki arkadaşının bıçağı kendisine vermesini söylediğini ifade etti ve "Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar." ifadelerini kullandı.

atlas.webp

“BAŞKA ATLASLARA YAPILMASIN”

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan ise olay günü oğlunun ilçede her zaman gittiği kafeye gittiğini aktarak "15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor. Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

