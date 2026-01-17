17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!

İstanbul’da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili, olay yerine ambulansın geç ulaşması ve geç müdahale nedeniyle kan kaybından öldüğü yönündeki iddialara İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14 Ocak'ta Güngören ilçesinde meydana gelen adli nitelikli yaralanma vakasına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup, hasta 20.42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Süreç resmi kayıtlar doğrultusunda ivedilikle yürütülmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.