17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!

17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!
Yayınlanma:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Güngören’de bıçaklı saldırıya uğrayan Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı; ambulansın ihbar sonrası 13 dakikada olay yerine ulaştığı ve 9 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İstanbul’da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili, olay yerine ambulansın geç ulaşması ve geç müdahale nedeniyle kan kaybından öldüğü yönündeki iddialara İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

l-saglik-mudurlugu.jpg

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14 Ocak'ta Güngören ilçesinde meydana gelen adli nitelikli yaralanma vakasına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup, hasta 20.42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Süreç resmi kayıtlar doğrultusunda ivedilikle yürütülmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti!
Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti!
İki usta dükkanlarında ölü bulundu! Korkunç şüphe
İki usta dükkanlarında ölü bulundu! Korkunç şüphe
İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu
İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu