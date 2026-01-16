Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi

Japon şirketi, otomobilleri için yenilenmiş bir tasarıma sahip yeni bir "H markası" benimseyeceğini duyurdu.

Bu değişiklik, Honda'nın hem elektrikli ( EV ) hem de hibrit ( HEV ) modelleri için geçerli olacak . Yeni marka kimliği, 2027'den itibaren piyasaya sürülecek yeni nesil araçlarla birlikte uygulanmaya başlanacak. Ayrıca, satış noktaları, iletişim ve markanın motor sporları faaliyetleri gibi otomotivle ilgili diğer alanlarda da kademeli olarak benimsenecek.

honda-new-h-logo-b1920x1080.jpg

Elektrikli mobiliteye ve akıllı teknolojilere vurgu yapan yeni "H" logosu, üreticinin ifadesine göre "otomotiv sektörünün şu anda geçmekte olduğu geçiş dönemine yönelik Honda'nın stratejik yaklaşımını yansıtıyor ve bu yaklaşımın amacı, dünya çapındaki müşterilerine yeni değerler sunmaya devam etmektir ."

"H" logosu ilk olarak 1963'te tanıtıldı ve yıllar içinde birkaç kez evrim geçirdi; en son olarak da Honda 0 Serisi de dahil olmak üzere şirketin yeni nesil elektrikli araçlarının lansmanıyla eş zamanlı olarak yeniden tasarlandı .

honda-new-h-logo-a1920x1080.jpg

Tasarımı, açık ve uzanmış iki eli çağrıştırarak Honda'nın hareketlilik olanaklarını genişletme ve dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını ifade ediyor ve kademeli olarak tüm otomotiv iş kollarında benimsenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

