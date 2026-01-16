Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı

Park Holding'e yönelik 'yönetim kayyımlığı' uygulaması sona ererken TMSF, 'Denetim kayyımı' olarak atandı. Bu gelişme sonucu Kasımpaşa'nın akıbeti merak edilirken Tahir Kum'dan ilginç bir iddia geldi. Kum, kulübün Cemil Kazancı'ya satılacağını öne sürdü.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 14 Ocak 2026 tarihli kararı ile Park Madencilik ve hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkındaki "yönetim kayyımlığı" tedbiri sona erdi.

Şirketin yönetimi üzerindeki doğrudan kontrol tedbiri kaldırılırken; faaliyetlerin raporlanması ve işlemlerin onayı için TMSF’nin "Denetim Kayyımı" olarak devam edeceği belirtildi.

Bu kararla birlikte aynı holdinge bağlı Kasımpaşa’nın akıbeti merak konusu oldu. Kasımpaşa’nın geleceğine dair konuşan Gazeteci Tahir Kum ilginç bir iddiada bulundu.

kasimpasa-spor-kulubu-aa-2402997.jpg

“KASIMPAŞA CEMİL KAZANCI’YA SATILIYORMUŞ”

Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya kulübün Cemil Kazancı’ya satılacağını iddia etti.

Tahir Kum paylaşımında “Duyduğum, şirketleri iade edilen Ciner futboldan çıkıyormuş... Kasımpaşa da Cemil Kazancı’ya satılıyormuş... Kulüp Başkanlığı için de Davut Dişli’nin adı geçiyormuş...” ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2026-01-16-174013.png

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Cemil Kazancı, Forbes Dergisi’nin son verilerine Türkiye’nin en zengin ikinci insanı olarak yer almakta. Kazancı’nın 4.9 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

forbes-listesinde-ikinci-sirada-yer-alan-cemil-kazanci-kimdir-cemil-kazancinin-serveti-ne-kadar.webp

BAHİS OPERASYONLARINI ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Tahir Kum özellikle bahis soruşturmasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kum, TFF’nin sevklerini ilk açıklayan isimlerden biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

