Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Becao teklifi değerlendirmeye geçti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak yollamasının ardından bir oyuncusunu daha göndermeye hazırlanıyor.

KASIMPAŞA'DAN BECAO HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre; Oyuncunun maaşı iki kulüp arasında paylaşılacağı belirtildi.

BECAO DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Haberin devamında Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Becao'ya son teklifini ilettiği ve oyuncuya süre verdiği aktarıldı.
Becao'nun ise teklifi değerlendirdiği yazıldı.

BECAO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Rodrigo Becao, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de toplam 38 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 2 gol atarken 1 asist yaptı.
29 yaşındaki tecrübeli savunmacının kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

