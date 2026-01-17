40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!

Tarihi bir Ford konsept otomobili, beklenmedik bir şekilde Facebook Marketplace'te satışa sunuldu. Bu, daha önce "kayıp" olduğu düşünülen, 1983 yılına ait orijinal prototip olan ilk Ford Probe IV.

Araç, Ford Authority'nin editör ekibi tarafından bulundu ve Teksas, Spring'de satışa sunulmuş durumda. İlanda, aracın 1983 model Ford Probe IV konsepti, şasi numarası 001 olduğu belirtiliyor. Bu konsept, 1980'lerin başlarında gelişmiş aerodinamik çalışmaları kapsamında Ghia tarafından Ford için yaratılmıştı.

Probe IV'ün tamamen bir tasarım ve mühendislik çalışması olduğunu vurgulamak önemlidir. Araç tam bir şanzımanla donatılmamıştır ve kullanım amaçlı değildir.

ekran-goruntusu-2026-01-17-204506.png

Ford Probe programı 1979'da başladı. Şirket, radikal aerodinamik çözümlerin yakıt tüketimini nasıl azaltabileceğini incelemek üzere Ghia'yı görevlendirdi. 1983'teki ilk çıkışında, Probe IV, seri üretim otomobiller için hala ulaşılamayan bir rakam olan 0,15'lik bir sürtünme katsayısına sahip bir konsept ortaya koydu.

Bu sonuç, bazı tavizler pahasına elde edildi. Konsept, güvenlik gereksinimlerini, pratikliği ve yol tutuşunu göz ardı etti. Kompozit gövde, tekerlekleri tutmak için çelik alt çerçevelere sahip ahşap bir şasi üzerine monte edildi. Süspansiyon manuel olarak ayarlanabiliyordu ve test amaçlı tasarlanmıştı.

ekran-goruntusu-2026-01-17-204433.png

Şasi 001, yalnızca rüzgar tüneli çalışmaları ve mühendislik araştırmaları için kullanıldı. Akıbeti uzun yıllar boyunca bilinmiyordu.

İkinci örnek olan 002 şasi numaralı araç, 2022 yılında yaklaşık 125.000 dolara satıldı ve şu anda Kaliforniya'daki Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergileniyor.

Bulunan Probe IV'ün hareket etmemesi veya çalışmaması nedeniyle bu kadar yüksek bir fiyat beklenmezdi. Ancak, artık yeni bir sahibini bulabilecek nadir bir otomotiv tarihi parçasıdır.

