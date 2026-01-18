Bursa yolunda korkunç ölüm! Yakıtı biten otomobilinin yanında bekleyen sürücüye araç çarptı

Bursa-Ankara kara yolu, Türkiye’nin sanayi kalbini besleyen en işlek arterlerden biridir; ancak dün gece saat 21.00 sularında bu asfalt hat, İnegöl girişinde bir kurtuluş değil, bir son noktası oldu. 46 yaşındaki mobilya ustası Sedat Taç için yolculuk, aracının yakıt göstergesinin sıfırı tüketmesiyle durdu. Bir sürücü için genellikle can sıkıcı bir teknik aksaklık olan "yakıt bitmesi", yoğun trafiğin aktığı, ışıklandırma ve güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığı bu yolda, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü.

BİR ANLIK BEKLEYİŞ VE ZİNCİRLEME FELAKET

Sedat Taç, 26 ACL 757 plakalı otomobilini yol kenarına çekip aşağı indiğinde, tek amacı muhtemelen aracına yakıt temin edip evine ya da işine ulaşmaktı. Ancak o sırada aynı istikamette seyreden Tamer D. (21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek emniyet şeridinin güvenli olması beklenen sınırlarını ihlal etti.

Fizik kurallarının acımasızca işlediği o saniyelerde, hafif ticari araç önce yol kenarında savunmasız şekilde bekleyen Sedat Taç’a ve park halindeki otomobiline çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR’a vurarak durabildi. Bir insanın bedeni, tonlarca ağırlıktaki metal yığınları arasında sıkışıp kaldı.

SİREN SESLERİ VE HASTANE KORİDORLARI

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kaotik bir manzarayla karşılaştı. Kazada yaralanan Sedat Taç ve hafif ticari aracın genç sürücüsü Tamer D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste doktorların zamana karşı verdiği mücadele, 46 yaşındaki mobilyacıyı hayatta tutmaya yetmedi. Türkiye’de trafik kazası istatistiklerine bir rakam olarak giren bu ölüm, bir ailenin ve İnegöl’ün mobilya sektörünün bir parçasını kopardı.

PROTOKOLÜ BULUŞTURAN YAS

Sedat Taç’ın cenazesi, kazanın teknik detaylarının ötesinde, toplumdaki yerini gösteren bir katılıma sahne oldu. İshakpaşa Camisi’nin avlusu, sadece yaslı aileyi değil, kentin idari ve siyasi elitini de bir araya getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var

Cenaze namazında; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban gibi mülki amirlerin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest ve eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da saf tuttu. CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ile çeşitli oda ve dernek başkanlarının da hazır bulunduğu tören, kazanın yarattığı toplumsal üzüntünün boyutunu gözler önüne serdi.

Kılınan namazın ardından Sedat Taç, Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.