Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Boğazköy mevkisinde meydana geldi.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
İddiaya göre F.S. yönetimindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE, YARALILARI SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI
Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada 11 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönünde iki şerit trafiğe kapatılırken devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)