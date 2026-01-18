Yaşlı çift başlarından vurulmuş halde bulundu

Yaşlı çift başlarından vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:
Çorum’da yaşayan Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde, başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Çorum merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’un yakınları, bir süredir kendilerinden haber alamadı.

orum-cinayet.jpg

DAİRELERİNDE BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Muğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulunduMuğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Son dakika| Kapatılan Şafak Hastanesi'nde yangın
Son dakika| Kapatılan Şafak Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli
İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli
Elektrik akımına kapılarak can vermişlerdi! 2 arkadaş toprağa verildi
Elektrik akımına kapılarak can vermişlerdi! 2 arkadaş toprağa verildi