Yaşlı çift başlarından vurulmuş halde bulundu

Çorum merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’un yakınları, bir süredir kendilerinden haber alamadı.

DAİRELERİNDE BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.