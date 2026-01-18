Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek

İstanbul’da bugün hava sıcaklıklarının hızla düşerek 1 ile 5 derece bandına gerilemesi beklenirken, sabah saatlerinde etkili olan yağmurun öğle saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Başakşehir, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması, rüzgarın ise kuzeyden saatte 60 kilometre hıza ulaşarak hissedilen sıcaklığı sıfırın altına çekmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı: İstanbul sokaklarını beyaza bürüyen kar ne zamana kadar devam edecek?

YARIN DAHA ZOR GEÇECEK

19 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdürecek kar yağışına, dondurucu soğuklar ve yoğun sis eşlik edecek.

Haftanın ilk iş gününde özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nın iç kesimlerinde sis ve pusun görüş mesafesini ciddi biçimde düşürmesi bekleniyor.

Gece boyunca etkili olan dondurucu hava nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı toplu taşıma kullanımı tavsiye ediliyor.

"EN ETKİLİ KISMI BU AKŞAM İLE PAZARTESİ ÖĞLE ARASI"

Havacity adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Silivri’deki anlık güvenlik kamerası görüntülerine yer verilirken, caddelerin yoğun kar yağışıyla tamamen beyaza büründüğü görüldü.

Paylaşımda "Öğleden sonra İstanbul'un tamamına yayılmaya başlayacak. En etkili kısmı bu akşam ile Pazartesi öğle arası. Yağış bandı yakalayan kesimlerde görüş mesafesi çok düşük olacak. Kar örtüsü sadece önceden bahsettiğim rakımı yüksek kesimlerde" ifadeleri kullanıldı.

????Silivri Anlık ❄️☃️ Öğleden sonra İstanbul'un tamamına yayılmaya başlayacak. En etkili kısmı bu akşam ile Pazartesi öğle arası. Yağış bandı yakalayan kesimlerde görüş mesafesi çok düşük olacak. Kar örtüsü sadece önceden bahsettiğim rakımı yüksek kesimlerde. #karyağışı #İstanbul pic.twitter.com/QERX1BA0Dk — HavaCity (@havacity_) January 18, 2026

İstanbul’u etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası, kentin coğrafi yapısı nedeniyle ilçeden ilçeye farklı etkiler gösterecek. Tahmin haritalarına göre kar yağışının en yoğun hissedileceği noktalar, kentin kuzey kuşağında yer alan ve yüksek rakımlı olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye hattı olacak.

KARIN EN YOĞUN BEKLENDİĞİ BÖLGELER

Kentin “çatısı” olarak anılan Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde karın beyaz bir örtü oluşturması beklenirken; sahil hattındaki Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda yağışın ağırlıklı olarak karla karışık yağmur ve sulu kar şeklinde görülmesi, kuvvetli rüzgârla birlikte etkisini artıracak dondurucu soğuğun ise bu bölgeleri de kapsaması öngörülüyor.