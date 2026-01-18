Meteoroloji açıkladı: İstanbul sokaklarını beyaza bürüyen kar ne zamana kadar devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar bince bir beyaz örtü ile kaplandı.

HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Taksim Meydanı’nda vatandaşlar, kar altında meydanda yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çekti. Şemsiye ile yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası’nda ise yüksek rakımlı Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yerler beyaza büründü. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Yılbaşında da etkili olan ancak kentin her yerine yağmayan karın ne zamana kadar etkili olacağı ise merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kar yağışı yarına kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.