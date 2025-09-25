Şoför "Neden kart basmadın?" diye sordu ortalık karıştı! Küçük kız hıçkırıklara boğuldu

Olay, 8 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsünde yaşananlar, basit bir teknik sorunun nasıl bir drama dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

KAREKOD KRİZİ

İddiaya göre Ceyhun G., eşi Esin G. ve kızı H.G. ile birlikte otobüse binmek istedi. Cep telefonundaki İstanbulkart uygulamasını açan Ceyhun G., bilet ücretini karekod ile ödemeyi denedi; ancak uygulamada yaşanan bir sorun nedeniyle ödeme bir türlü gerçekleşmedi. Bunun üzerine otobüs şoförü Nurettin Akyol, Ceyhun G.'ye hem acele etmesi gerektiğini söyledi hem de pratik bir çözüm sunarak yolculardan birine kart bastırabileceğini belirtti.

Ancak bu çözüm önerisi, Ceyhun G. tarafından iddiaya göre bir gurur meselesi haline getirildi. Şoför Akyol'a, "Bizim paramız var, niye içeriye minnet edelim" diyerek karşılık verdi. Bu gergin başlangıcın ardından Ceyhun G., ailesiyle birlikte otobüsün arka tarafına doğru ilerledi.

OTOBÜSTEN SOKAĞA TAŞAN ANLAMSIZ ARBEDE

Birkaç durak sonra aile otobüsten inmek için kapıya yöneldi. Tam bu esnada şoför Nurettin Akyol, ödeme yapmayan Ceyhun G.'ye, "Kardeşim sen neden kart basmadın?" diye seslendi. Bu soruyla birlikte tansiyon yeniden yükseldi. Otobüsten inmiş olan Ceyhun G., hızla şoför mahaline doğru yöneldi ve taraflar arasında ikinci kez tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve araya giren diğer vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

KÜÇÜK KIZ HIÇKIRIKLARA BOĞULDU

Arbede ayrılmış olsa da Ceyhun G.'nin öfkesi dinmedi. Cep telefonunu çıkararak yaşananları kayda alan Ceyhun G., şoför Nurettin Akyol'a, "Sen bittin akşam görürsün" diyerek tehditler savurmaya devam etti. Ancak tüm bu öfkenin ortasında, olayın en masum tanığı olan küçük kızı H.G., babasının ve etrafındaki kalabalığın yarattığı korku dolu atmosferde kendini caddeye bırakarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Olayın ardından Ceyhun G. ailesiyle birlikte olay yerinden ayrıldı.

ŞOFÖR AKYOL: KEŞKE KABADAYILIK YAPMASAYDI

Yaşanan olayla ilgili konuşan İETT otobüsü şoförü Nurettin Akyol, durumu şu sözlerle anlattı:

"Karı-koca telefonuyla karekodu okutmaya çalıştılar. 'Uygulama bozuk açılmıyor' dediler. Ben de 'İçeriden rica edin birine akbilinizi bastırın' dedim. Bana 'Bizim paramız var, niye içeriye minnet edelim ki' dedi. İneceği sırada 'Kardeşim neden kart basmadın' dedim. Koşarak arabanın içine girdi, ben de vuracak mı diye ayağa kalktım. Yolcular onu aşağıya indirdi. Dışarıda kabadayılık yaptı, bağırdı çağırdı. Kendi haksız durumunu haklı çıkartıp beni de haksız duruma düşürmeye çalıştı. Bu çok üzücü bir olay. Keşke kartını basıp düzgün şekilde otursaydı, kabadayılık yapmasaydı. 'Kaptan kartımız yok ama hakkını helal et' diyebilirdi. Öyle bir söylemi de yoktu. Araç içindeki yolcular da 'Boşver' deyince biz de direksiyon başına geçip işimize gücümüze baktık."