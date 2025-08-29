Skandal iddia: AKP il başkanı istedi, yeğeni için okul taşındı!

Isparta'da Naşidede Gelendost İlkokulu'nun güçlendirilmesi için taşıma kararı alındı. Veliler okulun Gülistan Lisesi’ne taşınmasını isterken okul Hızırbey Ortaokulu’na taşındı. Skandal iddiaya göre okulun Hızırbey Ortaokulu'na taşınmasının nedeni; AKP Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er’in yeğenini düşünmesi...

Skandalların bitmek bilmediği Türkiye'de her geçen gün yepyeni olaylar ile karşılaşılıyor. Günün skandalı da Isparta'dan geldi. Isparta’da bin öğrencisi bulunan Naşide Halil Gelendost İlkokulu, güçlendirilme çalışmaları için taşındı. Veliler okulun Gülistan Lisesi’ne taşınmasını istedi ancak okul Hızırbey Ortaokulu’na taşındı.

KORKUNÇ İDDİA

Sözcü'deki habere göre, taşınan okulun velilerin istediği gibi olmaması noktasında ise skandal bir iddia ortaya atıldı. CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, AKP Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek okulu yeğeni için Hızırbey Ortaokulu’na taşıttığını öne sürdü.

Duruma tepki gösteren Karaca, Gülistan Lisesinin dersliklerinin yetersiz olduğunu, öğrenci sayısının da fazla olmasından dolayı elverişli olmadığını aktardı:

  • "Her şeyde olduğu gibi eğitim camiamızda da gün geçmiyor ki yeni skandalla Isparta’mız anılmasın. Naşide Halil Gelendost İlkokul’umuz güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen güçlendirmenin zayıf yapılmasından dolayı okulun başka bir okula taşınması söz konusu. Ve bu okulumuzun bin öğrencisi bulunmakta. Gerek öğrenciler gerekse de veliler okulun Gülistan Lisesi’ne taşınması hususunda ortak fikir birliğine varıyorlar. Ne hikmetse İl Milli Eğitim Müdürü ve AKP İl Başkanı Furkan Cem Er okulun Hızırbey Ortaokulu’na taşınılmasını istiyor. Ortada şimdi korkunç bir iddia var. Furkan Cem Er’in yeğeni olan bir kişi için koskoca okul gitmesi gereken yerden ziyade Hızırbey Ortaokulu’na taşınması gündeme getiriliyor"

"MASRAFLARINI BİZ KARŞILAYALIM"

Açıklamasında AKP'li il başkanına seslenen Karaca, binlerce öğrencinin mağdur edilmesi yerine yeğeninin okul masraflarını kendilerinin karşılamasını teklif etti. iktidar milletvekilleri, Isparta Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de çağrıda bulunan Karaca, "Kişisel gerekçeler yüzünden okulların başarılarına gölge düşürülmesine izin verilmemelidir. Yetkililerin öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

