Sivas'ta öğrencileri taşıyan servis devrildi!

Kaza, sabah saat 07.30 sularında merkeze bağlı Alahacı köyü mevkisinde gerçekleşti. Köyden aldığı öğrencileri Yıldız beldesinde bulunan İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne götürmek üzere yola çıkan 58 AGV 495 plakalı servis minibüsü, dondurucu soğuklar nedeniyle yolda oluşan buzlanmaya kapıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yan yatarak devrildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve 14 öğrenci, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla minibüsten çıkarıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen 15 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazanın yaşandığı güzergahtaki buzlanma riskine karşı diğer sürücüler uyarıldı. Bölgede ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, adli makamlarca kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.