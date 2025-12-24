Pavyon dansıyla meşhur olmuştu! Ukraynalı Anastasias darp nedeniyle şikayetçi oldu

Anastasya Snyhirova ve çocuğunun babası Mustafa Kocagöz arasındaki velayet ve şiddet tartışması karakola taşındı. Baba Mustafa Kocagöz, eski sevgilisinin madde kullandığını ve çocuğun pavyon ortamında, otel odalarında büyütüldüğünü iddia ederek, "Çocuğum gerçekten korunmaya muhtaç" ifadelerini kullandı.

"KANIMI ALSINLAR TEMİZİM"

Hakkındaki uyuşturucu ve ihmal iddialarını kesin bir dille yalanlayan Anastasya, Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Öyle bir şey olur mu? Ben çok istiyorum kanımı alsınlar. Adam kullanıyor" diyerek kendini savundu.

"5 AYLIK HAMİLEYKEN PAVYONDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM"

Ukraynalı genç kadın, eski sevgilisi hakkında da suçlamalarda bulundu. Hamileliğinin 5. ayına kadar doğum parası biriktirmek için pavyonda zorla çalıştırıldığını öne süren Anastasya, defalarca şiddet gördüğünü iddia etti.

Anastasya, "Adam çok dövüyordu beni, vuruyordu bu çocuğun yanında. Bende resimler var, her şey var. 3 kere şikayet ettim, uzaklaştırma aldım" dedi. Vücudundaki darp izlerinin fotoğraflarını delil olarak sunan genç kadın, eski sevgilisinin ayrılığı kabul etmediğini ve kendisini rahat bırakmadığını ifade etti.

"YENİ BİR HAYAT KURDUM"

Eğlence mekanlarında çalışmayı bıraktığını ve çocuğuyla kendine yeni bir hayat kurduğunu belirten Anastasya, eski sevgilisinin silah ticareti yaptığını da iddia ederek yetkililerden yardım istedi.