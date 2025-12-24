Boşanma aşamasındaki kadın market basıp kaynanasını dövdü

Boşanma aşamasındaki kadın market basıp kaynanasını dövdü
Başkent Ankara, aile içi bir husumetin şiddete dönüştüğü anlara sahne oldu. Boşanma sürecinde olduğu öğrenilen bir kadın, kayınvalidesinin işlettiği marketi basarak önce hesap sordu, ardından fiziksel saldırıda bulundu.

Ankara’da yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, gelin ile kaynana arasındaki gerilim karakolda bitecek bir kavgaya dönüştü. İddialara göre boşanma aşamasındaki genç kadın, yanına kız kardeşini ve çocuğunu da alarak kayınvalidesinin bulunduğu iş yerine gitti.

"KOCAMI MI ALDATTIM?" SORUSUYLA SALDIRIYA GEÇTİ

Kayınvalidesinin işlettiği markete giren öfkeli gelin, iddiaya göre içeri girer girmez yaşlı kadına yöneldi. Hakkında çıkarıldığı öne sürülen dedikodulara atıfta bulunduğu düşünülen genç kadın, kayınvalidesine "Kocamı mı aldattım?" diye bağırdıktan hemen sonra fiili saldırıya geçti. Kayınvalidesini darbeden gelini, o sırada markette müşteri olarak bulunan iki genç kız araya girerek durdurmaya çalıştı.

KOCASINDAN 'KAMERA' UYARISI

Kavganın en hararetli anlarında markete gelen koca ise duruma müdahale etti. Eşini, annesinin üzerinden almaya çalışan adamın, şiddet uygulayan karısına verdiği tepki ise dikkat çekiciydi. Eşini uzaklaştırmaya çalışırken, "Ne yapıyorsun burada, kamerayı görmüyor musun?" diyerek ortamdaki güvenlik kamerasını işaret etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocasının müdahalesine rağmen sakinleşmeyen genç kadın, "Beni bırak" diye bağırarak tepkisini sürdürdü. Marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede yayılarak binlerce kişi tarafından izlendi.

