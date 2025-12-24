Cem Küçük’ün de ortağı olduğu ayakkabı şirketi ekonomik krize yenildi!

Dinçer GÖKÇE- Halkt.com.tr - ÖZEL HABER



Aralarında Cem Küçük, AKP’den milletvekili adayı olan iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, iş kadını Alime Kırışık’ın da olduğu 10 ortak Şubat 2023’te Fil Ayakkabı’yı kurdu. 5 milyon 50 bin TL sermayeli şirket, Hocin markası ile üretilen ayakkabıların hem yurt içinde hem yurt dışına satmayı planladı.

İLK MAĞAZA TEKSTİLKENT’TE AÇILDI

Alime Kırışık’a ait tesiste üretimi yapılan Hocin’ilk mağazası ise 2023’te İstanbul Tekstilkent’te açıldı. Açılışa, şirket ortaklarının yanı sıra dönemin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katılmıştı.

Hocin markası ile üretim yapan şirket ilk mağazasını 2 yıl önce açtı.

ŞİRKETİ TASFİYEYE ALDILAR

10 ortaklı şirket, sektörde farklılık yaratmayı planlarken, sessiz sedasız şirket için tasfiye kararının alındığı anlaşıldı. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre, Fil Ayakkabı için tasfiye süreci geçen ağustos ayında başladı.



Nejdet Tıskaoğlu, kapatma kararının gerisinde, ekonomide yaşanan darboğazın yer aldığına işaret etti.

MALİYET ARTTI ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Aynı zamanda Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı da olan Nejdet Tıskaoğlu, şirket için aldıkları kapatma kararının gerisinde, ekonomide yaşanan zorlu sürecin yer aldığını işaret etti. Özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe yaşanan zorluğa işaret eden Tıskaoğlu, artan maliyetlerin yanı sıra alım gücündeki düşüşün de, anılan kararı almalarında etkili olduğuna işaret etti.

ŞİRKETİN 10 HİSSEDARI VARDI

5 milyon 50 bin TL sermayeli şirkette çoğunluk hisse Nejdet Tıskaoğlu aitti. Tıskaoğlu yüzde 18’lik hisseye sahipken Alime Kırışık, Cem Küçük, Murat Sur, Osman Uğurlu, Deham Bilgiö, Gediz Yeşilmen, Ömer Şentürk, Eren Tülübaş ile Profsin İletişim AŞ, yüzde 9 eşit hisseye sahipti. Anılan şirketin geçen yıl ve önceki yıl herhangi bir vergi ödemediği de belirlendi.