Sivasspor-Sarıyerspor maçı dönüş yolunda kaza! 3'ü futbolcu 5 yaralı

Sivasspor- Sarıyerspor maçında top toplayıcılık yapan 3 altyapı oyuncusunu taşıyan otomobil, minibüs ile çarpıştı. Maç dönüsüşü meydana gelen kazada 3'ü futbolcu 5 kişi yaralandı.

Sivast'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü Sivasspor altyapı futbolcusu 5 kişi yaralandı.

Sivasspor-Sarıyerspor maçı dönüş yolunda meydana gelen kazanın ardından kırmızı-beyazlı kulüpten 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

SİVASSPOR-SARIYER MAÇI DÖNÜŞÜ KAZA

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile Sarıyerspor arasında 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın dönüş yolunda trafik kazası meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında Sivasspor- Sarıyer maçında top toplayıcı olarak görev yaptıktan sonra tesislere dönen Sivasspor altyapı takımı futbolcularının bulunduğu E.G. yönetimindeki otomobil, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen C.T. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

3'Ü FUTBOLCU 5 YARALI

Kazada sürücü ile Sivasspor'un altyapısında futbol oynayan G.A., M.G., O.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Minibüsün sürücüsü C.T. ise kazayı yara almadan atlattı.

SİVASSPOR'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Sivasspor Kulübü, kazada yaralanan futbolcuları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sahamızda oynadığımız SMS Grup Sarıyerspor maçının ardından, mücadelede top toplayıcı olarak görevli olan ve aynı zamanda altyapı sporcumuz olan 3 çocuğumuzun da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile çarpışmıştır. Yaşanan kaza sonrası altyapı sporcularımız ve araçta bulunan aile fertleri ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır. Tedavileri devam eden sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci yakından takip etmekteyiz."

Kaynak:DHA

