Şişli'de feci kaza! Otomobil takla attı

İstanbul Şişli'de, bir aracın çarptığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı.

Saat 00.15 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre, Şişli istikametinde seyir halinde olan bir araç, aynı istikamette ilerleyen 34 BN 5042 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Çarptığı araç ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı aracı kontrol etti.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.