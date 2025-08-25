Şişli'de feci kaza! Otomobil takla attı

Şişli'de feci kaza! Otomobil takla attı
Yayınlanma:
Şişli'de bir aracın çarptığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul Şişli'de, bir aracın çarptığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı.

Saat 00.15 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre, Şişli istikametinde seyir halinde olan bir araç, aynı istikamette ilerleyen 34 BN 5042 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

istanbul-sislide-kaldirima-cikan-otom-880194-261449-1-001.jpg

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Çarptığı araç ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-sislide-kaldirima-cikan-otom-880192-261449-1-001.jpg

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı aracı kontrol etti.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!