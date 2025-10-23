Şişli kayyumuna protesto şoku! Programını yapamadan gitti

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarından birisi de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu.

Şahan'ın kent uzlaşısı nedeni ile tutuklanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atandı. Şişli'ye kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen bugün vatandaşlar tarafından protesto edildi.

PROGRAMINI YAPAMADAN GİTTİ

Ok Meydanı'na bir program için gelen kayyum Ertürkmen vatandaşların protestosuna uğradı. Gazeteci Tolga Balcı'nın aktardıklarına göre "Sözümüz baki; Bu mahallede çocukların bir öğün yemek hakkına, kent lokantasına, iradesi sahip çıkanlar var. Elini kolunu sallayarak bizim sokaklarımızda gezemezsin!" ifadelerini kullanan halk sloganlarında kayyum atamasına karşı duruşlarını yineleyerek, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız!" ifadelerini kullandılar.

Kayyum Ertürkmen'in protestosuna CHP Şişli ilçe örgütü de katıldı