Şişli kayyumu AYM'de görüşülecek: Şişli yeniden Başkanıyla yönetilmeli

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kayyum uygulamasının Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olduğunu belirterek, "Hukukun bu sefer demokrasiden yana işlemesini bekliyorum. Şişli yeniden Başkanıyla, Meclisiyle, halk iradesiyle yönetilmeli" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kayyum uygulamasının Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olduğunu belirterek, "Şişli bunu hak etmiyor. Bir belediyeye kayyum atanırsa, bütün belediyelerin hizmeti eksilir. Yerelde demokrasi zayıflarsa, ülkede demokrasi zayıflar. Hukukun bu sefer demokrasiden yana işlemesini bekliyorum. Şişli yeniden Başkanıyla, Meclisiyle, halk iradesiyle yönetilmeli" ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şişli’de 8 aydır, Esenyurt’ta 1 yıldır devam eden kayyum uygulaması nihayet Anayasa Mahkemesinin gündeminde; kentlerimizin kaderi de bu kararla şekillenecek. Hatırlarsanız, Şişli’de herkesin temsil edildiği bir uzlaşı için; Kürt yurttaşlarımızla beraber siyaset yapabildiğimiz bir Meclis’i hayata geçirdiğimiz için; tutuklandım ve belediyemize kayyum atandı. Sonuç ortada: Belediye Meclisi askıya alınıyor, hizmet aksıyor, yurttaş muhatapsız, çalışanlar güvensiz. Şişli bunu hak etmiyor. Bir belediyeye kayyum atanırsa, bütün belediyelerin hizmeti eksilir. Yerelde demokrasi zayıflarsa, ülkede demokrasi zayıflar. Hukukun bu sefer demokrasiden yana işlemesini bekliyorum. Şişli yeniden Başkanıyla, Meclisiyle, halk iradesiyle yönetilmeli."

