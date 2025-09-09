Şırnak’ta zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Şırnak’ın Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre 51 ACL 705 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce seyir halindeki 34 MOY 829 plakalı kamyonete, ardından park halindeki 73 AL 104 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, bu kez 06 EPS 69 plakalı otomobile vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle 06 EPS 69 plakalı otomobil de park halindeki 73 ABP 803 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan 51 ACL 705 plakalı otomobil, tekrar savrularak yeniden 73 AL 104 plakalı araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada A.B., D.B. ve A.I. yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.