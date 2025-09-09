Şırnak’ta zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Şırnak’ta zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Yayınlanma:
Şırnak’ta Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre 51 ACL 705 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce seyir halindeki 34 MOY 829 plakalı kamyonete, ardından park halindeki 73 AL 104 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, bu kez 06 EPS 69 plakalı otomobile vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle 06 EPS 69 plakalı otomobil de park halindeki 73 ABP 803 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan 51 ACL 705 plakalı otomobil, tekrar savrularak yeniden 73 AL 104 plakalı araca çarptı.

sirnak-1.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada A.B., D.B. ve A.I. yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

rnak-2.jpg

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Bakan Yerlikaya'dan İzmir saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan İzmir saldırısına ilişkin açıklama
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'de orman yangını!