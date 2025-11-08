Şırnak'ta feci kaza! Rehabilitasyon servisiyle araç çarpıştı: 13'ü çocuk 19 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı D-400 kara yolunda meydana geldi. Cizre’den il merkezine seyir halinde olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü ile yan yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

13'Ü ÇOCUK 19 YARALI!

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsünde bulunan çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişi yaralandı. Yaralananların isimleri şöyle açıklandı: E.S. (9), H.G. (4), B.G. (11), Ç.D. (11), B.S. (11), M.S. (3), N.B. (12), B.B. (12), M.B. (7), B.B. (14), Ş.B. (5), H.B. (11), H.K. (10), K.B. (22), N.Y. (54), M.K. (26), S.B. (44), A.T. (46) ve K.S. (26).

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 19 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.