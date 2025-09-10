Şırnak’ta boru hattından sızan petrol alev aldı

Yayınlanma:
Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde Akçay köyünde yol çalışması sırasında iş makinesinin zarar verdiği petrol boru hattında çıkan yangın, vanaların kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde, Akçay köyünden geçen petrol boru hattında yol çalışması sırasında bir iş makinesi boruya zarar verdi. Delinen borudan sızan petrolün alev almasıyla yangın meydana geldi. Borudan akan petrolün köy içine doğru ilerlemesi paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

lsirnakk.jpg

Yangına müdahale eden ekipler, boru hattına bağlı vanaları kapatarak alevlerin büyümesini önledi ve yangını kontrol altına aldı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililer, olayın ardından güvenlik önlemlerini artırırken, petrol hattındaki hasarın boyutu ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Yangının kısa sürede söndürülmesi olası felaketin önüne geçerken, köy sakinleri olay nedeniyle büyük korku yaşadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!