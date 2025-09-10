Şırnak’ta boru hattından sızan petrol alev aldı

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde, Akçay köyünden geçen petrol boru hattında yol çalışması sırasında bir iş makinesi boruya zarar verdi. Delinen borudan sızan petrolün alev almasıyla yangın meydana geldi. Borudan akan petrolün köy içine doğru ilerlemesi paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, boru hattına bağlı vanaları kapatarak alevlerin büyümesini önledi ve yangını kontrol altına aldı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililer, olayın ardından güvenlik önlemlerini artırırken, petrol hattındaki hasarın boyutu ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Yangının kısa sürede söndürülmesi olası felaketin önüne geçerken, köy sakinleri olay nedeniyle büyük korku yaşadı.