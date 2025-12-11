Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın acil ameliyata alındı

Şırdancı Mehmet’in kullandığı otomobilin çarptığı kadın, acil ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katıldığı Masterchef yarışmasıyla kamuoyunda 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Sur’un kullandığı otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Muş'ta meydana gelen kazada, Erzurum Caddesi’nde Mehmet Sur idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi.

Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları kayıt altına aldı.

Şırdancı Mehmet'e 20 milyon liralık dava! "Çocuklarımın gözü önünde dövdü"Şırdancı Mehmet'e 20 milyon liralık dava! "Çocuklarımın gözü önünde dövdü"

EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Sur, mayıs ayında ise eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu arada polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

