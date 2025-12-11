Küçücük çocuğu iple bağlayıp tutsak etti! Gülerek de anlattı

Yayınlanma:
Sarıyer Ayazağa’da bir pazarda eşofman çaldığı iddia edilen çocuk esnaf tarafından iple bağlandı. Eşyayı geri getiren çocuk daha sonra serbest bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çocuğu bağlayan esnaf o anları da utanmadan sıkılmadan gülerek anlattı.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki semt pazarında dün öğle saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yaklaşık 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk, bir tezgâhtan eşofman çaldığı iddiasıyla esnaf tarafından yakalandı.

İddiaya göre çocuk ilk olarak pazara gelip eşofmanı aldı ve yakındaki ATM’lerin arkasına sakladı. Daha sonra yeniden pazara dönen çocuk, bu kez esnafın dikkatiyle yakalandı. Pazarcı Ahmet Saydan, çocuğu iple bağladı ve ürünün yerini sordu.

Saydan, yaşananları şöyle anlattı: “Yakaladık onu. Seni, ‘Anadan doğma edeceğim’ dedim. ‘Abi eşofman git ATM’lerin orada’ dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik.”

GÜLEREK ANLATTI

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun tezgâh arkasında çuval üzerine oturtulduğu ve kaçmaması için elleri ile ayaklarının iple bağlandığı görüldü. Çocuğun, kendisini suçlayanlara “Yalancılar” diyerek tepki verdiği de görüntülere yansıdı.

Ahmet Saydan, 'gülerek' yaşananları şöyle aktardı:

"Geldi eşofmanı aldı, ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, ‘Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum’ dedim. ‘Baktım’ dedi ‘Abi eşofman ATM’lerin orada’ dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi, biz de gönderdik"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

