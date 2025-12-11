Küçücük çocuğu iple bağlayıp tutsak etti! Gülerek de anlattı

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki semt pazarında dün öğle saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yaklaşık 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk, bir tezgâhtan eşofman çaldığı iddiasıyla esnaf tarafından yakalandı.

İddiaya göre çocuk ilk olarak pazara gelip eşofmanı aldı ve yakındaki ATM’lerin arkasına sakladı. Daha sonra yeniden pazara dönen çocuk, bu kez esnafın dikkatiyle yakalandı. Pazarcı Ahmet Saydan, çocuğu iple bağladı ve ürünün yerini sordu.

Saydan, yaşananları şöyle anlattı: “Yakaladık onu. Seni, ‘Anadan doğma edeceğim’ dedim. ‘Abi eşofman git ATM’lerin orada’ dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik.”

Sarıyer Ayazağa’da bir pazarcı, küçücük çocuğu iple bağlayıp tutsak etti.



Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun tezgâh arkasında çuval üzerine oturtulduğu ve kaçmaması için elleri ile ayaklarının iple bağlandığı görüldü. Çocuğun, kendisini suçlayanlara “Yalancılar” diyerek tepki verdiği de görüntülere yansıdı.

