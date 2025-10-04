Sır gecenin gizemi çözülemedi! Güllü’nün menajeri sessizliğini bozdu: Tüm iddiaları yanıtladı

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayata gözlerini yuman Güllü’nün ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanamadı. “Güllü” ismiyle tanınan Gül Tut’un ani ölümünün ardından ortaya atılan iddialardan biri de menajeri Çiğdem Deniz Emir hakkındaydı. Emir, acı olaya ilişkin Show Haber'e yaptığı açıklamada "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR HUSUMETİMİZ YOK”

Emir, Güllü’nün yaşamını yitirdiği geceye ilişkin "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" sözlerini sarf etti.

Kendisine yöneltilen "Son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin Güllü'yü o öldürdü deniyor" ifadelerine yanıt veren Emir, "Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" ifadelerini kullandı.

“BİZE ACIMIZI YAŞATMADILAR”

Emir, açıklamasının devamında seyir halindeyken arabanın direksiyonunu kırıp kaza yaparak Güllü'yü öldürmek istediği hakkındaki iddialara da yanıt verdi ve "Kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda ben Güllü Hanım'ı tanımıyorum bile. O olaydaki asistan ben değilim" dedi.

Güllü'nün çocukları ifade verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı: Annemin kemiklerini sızlattılar!

Ortaya atılan planlı cinayet iddiaları hakkında ise "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız? Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı.” diyen Emir, “Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" ifadelerini kullandı.