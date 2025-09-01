Sinopta balık avlama sezonu başladı: Özgür Özel açılışta dümene geçti
Sinop'ta balıkçılar, 15 Nisan'dan bu yana süren avlanma yasağının bitmesiyle bu gece "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentte gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından limandaki teknede dümene geçerek denize açıldı.
İç denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı, bu gece yarısı sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek yeni av sezonuna açılacak.
ÖZGÜR ÖZEL DÜMENE GEÇTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta aylar sonra denize açılan balıkçıları yalnız bırakmadı.
Özel, partisinin Sinop İskele Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından limana giderek burada bir teknenin dümenine geçti.
Özel, avlanma yasağının sona ermesiyle balıkçılarla beraber denize açıldı.
O anları Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı ve kameraman Aşkın Özdemir, Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu "Sansürsüz" programında aktardı.