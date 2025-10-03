Sinema biletleri o günler için 120 lira oldu: Bakan açıkladı

Sinema biletleri o günler için 120 lira oldu: Bakan açıkladı
Yayınlanma:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin "Sinema Günü" olarak ilan edildiğini açıkladı. Kampanyaya katılan salonlarda, film biletlerinin 120 lira olacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat Sezonu'nun tanıtımında, sinemaseverleri sevindiren bir kampanyayı duyurdu.

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen törende 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu "Sanat Her Yerde" vizyonuyla açtıklarını belirtti.

mehmet-nuri-ersoy.jpeg

Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!

ÇARŞAMBA GÜNLERİ SİNEMA BİLETİ 120 LİRA!

Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin "Sinema Günü" ilan edildiğini açıkladı. Bu kampanya kapsamında, kampanyaya katılan tüm salonlarda, Çarşamba günleri sinema bileti fiyatı sadece 120 lira olacak. Uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.

sinema-salonu.webp

Sinema sektörüyle ilgili "2005'te 16 milyon lira olan destekler 2025'te 470 milyon liraya ulaştı" diyen Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 780 bin seyirciyle Eylül ayı rekorunu kırdığını da belirtti.

Türk dizilerinin 170'ten fazla ülkede 1 milyardan fazla seyirciye ulaştığını söyleyen Bakan Ersoy, Antalya ve İstanbul'u anlatan iki mini dizinin 1,5 milyardan fazla görüntülenme elde ettiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu