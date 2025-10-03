Sinema biletleri o günler için 120 lira oldu: Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat Sezonu'nun tanıtımında, sinemaseverleri sevindiren bir kampanyayı duyurdu.

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen törende 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu "Sanat Her Yerde" vizyonuyla açtıklarını belirtti.

ÇARŞAMBA GÜNLERİ SİNEMA BİLETİ 120 LİRA!

Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin "Sinema Günü" ilan edildiğini açıkladı. Bu kampanya kapsamında, kampanyaya katılan tüm salonlarda, Çarşamba günleri sinema bileti fiyatı sadece 120 lira olacak. Uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.

Sinema sektörüyle ilgili "2005'te 16 milyon lira olan destekler 2025'te 470 milyon liraya ulaştı" diyen Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 780 bin seyirciyle Eylül ayı rekorunu kırdığını da belirtti.

Türk dizilerinin 170'ten fazla ülkede 1 milyardan fazla seyirciye ulaştığını söyleyen Bakan Ersoy, Antalya ve İstanbul'u anlatan iki mini dizinin 1,5 milyardan fazla görüntülenme elde ettiğini açıkladı.