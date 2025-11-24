Silivri'de yoldan çıkan araç seyyar satıcıya çarptı
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan pikap, kaldırımda ilerleyen seyyar satıcıya çarptı.
Konya'da feci kaza! Öğrenci dolu servis devrildi 29 kişi hastanelik oldu
YOLDAN ÇIKAN PİKAP SATICIYA ÇARPTI
Saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi yan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakalı pikap yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızlanan pikap kaldırıma çıkarak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen seyyar satıcının tedavisi olay yerinde yapıldı.
Kaza nedeniyle trafik çift yönlü olarak kapanırken, pikabın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak:DHA