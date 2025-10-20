Silivri'de mahkemeler aralık ayı için rezerve edildi! Erdoğan'ın yorumsuz dinlediği heyet ne için gitti?

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun İBB iddianamesi kapsamında aralık ayında yargılanacağı, bunun için Silivri'deki mahkemelerin aralık ayı için rezerve edildiği öne sürüldü. Öte yandan AKP'den bir heyetin Erdoğan ile görüştüğü, aktardığı bilgiler karşısında Erdoğan'ın yorumsuz bir şekilde dinlediği ifade edildi.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma olanağı, İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal etmesi sonucunda şu anlık mümkün olmayan Ekrem İmamoğlu'nun İBB iddianamesi kapsamında aralık ayında yargılanacağı öne sürüldü. Nuray Babacan'ın köşe yazısında aktardığı kulis bilgilerine göre Silivri'deki mahkeme salonları aralık ayı için kapatıldı.

  • "Bu yılın son üç ayı birçok siyasi gelişmeye kapı araladı-aralayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun 7 aydan beri cezaevinde beklediği İBB yolsuzluk davasının bu yıl sona ermeden başlayacağı iddia ediliyor. İddianame için Kasım ayını işaret edenler oldu zaten. İlginç bir ipucu da Silivri’deki mahkeme salonlarının aralık ayı için kapatılmış olması. Yani o ay salonlar bir dava için rezerve edilmiş!"

AKP'LİLERİ SARAN ENDİŞE

Bazı AKP'lilerin, CHP'nin 24 Ekim tarihinde görülecek kurultay davası için red kararı beklediği, bunun da sebebinin hem hukuki hem de ekonomi endişeler olduğu ifade edildi. Babacan'a göre korkunun ana nedeni ekonomi programının bir daha toparlanamama endişesi.

  • "CHP’ye kayyum atanması gibi bir kararın sonuçları nedeniyle mahkemenin davayı reddetmesini bekleyen AKP’liler var. Hukuken bunun doğru olacağını savunanların yanı sıra ekonominin alacağı halden dolayı çok endişeliler. Ekonomi yönetiminin mahkeme kararını en az CHP’liler kadar merakla beklediklerini biliyoruz. Zaten başarısız bulunan ekonomi programını bir daha toparlayamamaktan korkuyorlar."

'Daha ilginç bir kulis' diyerek sözlerine başlayan Babacan, AKP'li bir heyetin Erdoğan ile seçim yargısının önemi üzerine bilgilendirme konuşması yaptığı yönünde bilginin dolaştığını, CHP aleyhine karar çıkması üzerine siyasal sistemde sorunların olabileceğinin Erdoğan'a aktarılmasının ardından Erdoğan'ın yorumsuz dinlediği söylendi.

  • "Daha ilginç bir kulis; Partiden bir heyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve seçim yargısının önemi konusunda kendisini bilgilendirdiği yönünde. Bu davanın CHP aleyhine sonuçlanması durumunda seçim sonuçları dahil tüm seçim yargısını ilgilendiren kararların mahkeme konusu yapılabileceği, bunun da siyasal sistemde ciddi sorun yaratacağının aktarıldığı öne sürülüyor. Bu yaklaşımın AKP dahil tüm partiler için tehdide dönüşeceği bilgisinin paylaşıldığı, Erdoğan’ın da yorumsuz dinlediği iddia ediliyor."

Babacan, Ankara'da odaklanılan konulardan birisinin de İBB davası olduğunu, iddianamenin kasım ayında tamamlanacağı bilgisinin ortalıkta dolaştığını kaydetti. Davanın yıl sonunda görüşülmeye başlayacağı yorumlamasının yapıldığını ifade eden Babacan şu şekilde yazdı:

Davanın bu yılın son ayında görüşülmeye başlayacağına dair bilginin kaynağı da Silivri’deki mahkeme salonlarının aralık ayı için rezerve edilmesi. Bu da davanın görüşülmeye başlanacağı şeklinde yorumlanıyor.

Geçenlerde, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının savunma yapmayacaklarına ilişkin iktidar medyasına haberler servis edilmişti. Tam tersi, İmamoğlu’nun siyasi, avukatlarının ise hukuki savunma yapacağı ve bu konuda çok hazırlıklı oldukları anlatılıyor.

Bu davanın siyasi olduğunu güçlendiren çok sayıda argümanları da hazır. Bunlardan biri sahte diploma davasıyla ilgili olacak.

İlginç ayrıntılar var. Biri şu mesela;

Cumhuriyet Savcılığı’nın İstanbul Üniversitesi’ne diploma iptali için gönderdiği bir yazıda, diplomanın Yüksek Seçim Kurulu tarafından kullanılabileceğini ifade etmesi, özellikle parantez içine alarak vurgulaması, siyasi amaçlı soruşturmaya kanıt olarak gösteriliyor.

Daha sürecin başındaki bu acele niye?

Çünkü Türkiye seçimlerinde üniversite diplomasi istenen tek adaylık başvurusu var.

O da cumhurbaşkanlığı…

Amacın ilk aşamada bu olduğu öne sürülüyor.

Anlaşılan, bu yılın sonuna kadar siyasi tarihe not niteliğinde birçok karara ve duruma tanıklık edeceğiz…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

