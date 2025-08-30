Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: 'Golani' örgütüne operasyon!

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla organize suç örgütü “Golani” üyelerinin silahlı saldırı planları engellendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, örgütün Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün lideri olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı. Özcan’ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırı düzenlemesi için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.’ya talimat verdiği belirlendi.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. gözaltına alındı. Kaçan A.K. ise halen aranıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.