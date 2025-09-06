Silah taşıma ruhsatına dev zam

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları artırıldı. Resmî Gazete’de konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

DEV ZAM! YÜZDE 100

Silah taşıma belgesine gelen dev zammın oranı yaklaşık yüzde 100 oranında oldu. Her yıl için gerçek kişilere verilen silah taşıma izin belgesinin harcı 31 bin 600 lira olarak belirlendi. Silah bulundurma ruhsatı için ödenecek tutar 50 bin 565 lira, yivsiz tüfek ruhsatı için ise 1225 lira oldu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek.