Siirt’te kan donduran olay! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: Hamile eşi ve amcası can verdi

Yayınlanma:
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Onur Arı isimli kişi, eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan; annesi, diğer amcası ve yengesini ise yakaladı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana gelen olayda Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mine ve Özgür Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İETT otobüsünde dehşet: Kavga büyüdü, bıçaklar çekildi ölü ve yararlılar var!İETT otobüsünde dehşet: Kavga büyüdü, bıçaklar çekildi ölü ve yararlılar var!

ANNE MUALLA ARI’NIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Diğer yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur Arı ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Mualla Arı'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

siirtte-esi-ile-amcasini-oldurup-3-akr-991994-294339.jpg

EŞİNİN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Onur Arı’nın katlettiği i Mine Arı ile Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Mine Arı’nın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

siirtte-esi-ile-amcasini-oldurup-3-akr-992813-294575.jpg

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Onur Arı'nın emniyetteki işlemleri tamamlanırken saldırgan, çeli,kk yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Mardin'de acı olay: Babasının kullandığı TIR'ın altında kalan bebek öldü
Mardin'de acı olay: Babasının kullandığı TIR'ın altında kalan bebek öldü
Husumetlisini berber dükkanında katletti!
Husumetlisini berber dükkanında katletti!
Can Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazı
Can Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazı