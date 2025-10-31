Siirt’te kan donduran olay! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: Hamile eşi ve amcası can verdi

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana gelen olayda Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mine ve Özgür Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İETT otobüsünde dehşet: Kavga büyüdü, bıçaklar çekildi ölü ve yararlılar var!

ANNE MUALLA ARI’NIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Diğer yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur Arı ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Mualla Arı'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

EŞİNİN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Onur Arı’nın katlettiği i Mine Arı ile Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Mine Arı’nın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Onur Arı'nın emniyetteki işlemleri tamamlanırken saldırgan, çeli,kk yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.