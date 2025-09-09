Sığır dolu TIR alev alev yandı

Sığır dolu TIR alev alev yandı
Yayınlanma:
Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyreden sığır dolu TIR alev alev yandı. TIR'ın şoförü, aracı durdurup, dorsenin kapağını açarak hayvanları tahliye etmeyi başarırken araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da büyükbaş hayvan taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın dorsesindeki hayvanlar şoförün gayreti ile kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

SIĞIR DOLU TIR ALEV ALEV YANDI

Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen büyükbaş yüklü TIR’da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

sigir-dolu-tir-alev-alev-yandi-4.jpg

Dorsenin kapağını açan şoför, hayvanları tahliye etti.

sigir-dolu-tir-alev-alev-yandi-2.jpg

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara yönünde trafik ulaşıma kapatıldı. Otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiyecilerin yangını söndürmesinin ardından otoyolda ulaşım yeniden açıldı.

sigir-dolu-tir-alev-alev-yandi-3.jpg

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türkiye
Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti
CHP'li belediye başkanının iş yerine silahlı saldırı!
CHP'li belediye başkanının iş yerine silahlı saldırı!
Çöp evden çıkan 469 yavru ilk kez denize koştu
Çöp evden çıkan 469 yavru ilk kez denize koştu