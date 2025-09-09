Sığır dolu TIR alev alev yandı
Adana'da büyükbaş hayvan taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın dorsesindeki hayvanlar şoförün gayreti ile kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.
SIĞIR DOLU TIR ALEV ALEV YANDI
Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen büyükbaş yüklü TIR’da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Dorsenin kapağını açan şoför, hayvanları tahliye etti.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara yönünde trafik ulaşıma kapatıldı. Otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiyecilerin yangını söndürmesinin ardından otoyolda ulaşım yeniden açıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.