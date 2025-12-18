Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti

Son günlerde sigara paketlerinde yapılan değişikliği fark eden vatandaşlar barkodlardaki değişiklik nedeniyle 'sahte sigara' şüphesiyle şikayet sitelerine ve sosyal medyaya yöneldi. Farklı renklerde hazırlanan bandrollerin kalıcı bir değişiklik olarak uygulamaya koyulacağı bildirildi.

Sahte ve kaçak sigara operasyonları Türkiye genelinde devam ederken sigara tüketen vatandaşların dikkatini çeken bir değişiklik meydana geldi. Bazı sigara paketlerinin üzerinde bulunan sarı renkli bandrollerin yerine yeşil-mavi arası renkte barkodlu sigaraların olması dikkatleri çekti.

ŞİKAYET SİTELERİNE AKIN ETTİLER!

Yeni bandrollerin kaçak veya sahte bir ürüne ait olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar şikayet sitelerinde ve sosyal medyada sorularına cevap aramaya başladı.

KALICI BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Sigara paketlerinde bulunan yeni renkli bandrollerin bedeninin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kalıcı bir değişiklik olduğu açığa çıktı. Mevcut bandrollerle aynı boyutlarda bulunan bandrollerin renginin değiştirildiği ve güvenlik unsurlarının artırıldığı bildirildi.

Elektronik sigara içenler dikkat! Araştırmacılar risklerini sıraladıElektronik sigara içenler dikkat! Araştırmacılar risklerini sıraladı

Konuya ilişkin şikayetlerin artmasının sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş da bir açıklamada bulundu. Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu çokça mesaj geliyor bu bandroller sahte mi diye sağdaki mavi renk bandroller yeni basılan bandrollerdir." sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

