Şiddetli rüzgardan dolayı yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen konteynerin içinde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen konteynerin içinde bulunan Üçler K. (40) hayatını kaybetti.

Ankara'nın Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Ayaş'a bağlı İlhanköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle hobi bahçesindeki konteynere sığınan Üçler K. (40) konteynerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hobi bahçesindeki konteyner, rüzgarın şiddetinin artmasıyla savrularak devrildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

4 il 6 bölgeyi özel olarak uyardı! Erken prova başladı: Kuzeyin rüzgarı sert geliyor4 il 6 bölgeyi özel olarak uyardı! Erken prova başladı: Kuzeyin rüzgarı sert geliyor

RÜZGARDAN DOLAYI SIĞINMIŞTI

Üçler K. (40), İlhanköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar esnasında hobi bahçesindeki konteynere sığındı.

KONTEYNER ŞİDDETLİ RÜZGARLA DEVRİLDİ

Rüzgarın şiddetini yükseltmesiyle savrulup devrilen konteynerin içinde kalan Üçler K., başını çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldiSağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattıkları soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

