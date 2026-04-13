Sıcaklıklar 8 derece birden artacak!

Türkiye, salı gününden itibaren Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 8 dereceye kadar artarken cuma gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bugün doğu bölgelerinde son kez etkisini gösterdikten sonra yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, salı gününden itibaren sıcaklıklar ülke genelinde 4 ila 8 derece birden artış gösterecek.

SOĞUK HAVA DOĞUYA VEDA EDİYOR

Bugün Karadeniz kıyılarında görülen sağanak yağışların yanı sıra Yozgat-Sivas hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren yerini çok daha ılık bir havaya bırakacak.

Soğuklar geldi Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Buzlanma, don, pus, sis, çığ...Soğuklar geldi Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Buzlanma, don, pus, sis, çığ...

İÇ KESİMLERDE BELİRGİN ARTIŞ BEKLENİYOR

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar hızla yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, iç bölgelerde sıcaklık artışının 8 dereceyi bulacağını, sahil şeridi ve diğer bölgelerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında yükseleceğini belirtti.

sicak.jpg

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNEŞLİ GÜNLER

Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Başkent Ankara’da sıcaklığın çarşamba günü 19 dereceye kadar çıkması öngörülürken, İstanbul’da 17, İzmir’de ise 24 derecelik sıcaklıklar görülecek. Salı ve çarşamba günleri bu şehirlerde bahar havası tam anlamıyla hissedilecek.

cumartesi.jpg

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Hafta ortasında etkili olacak sıcak hava dalgası hafta sonuna doğru yerini yeni bir yağışlı sisteme bırakacak. Cuma gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması beklendiğinden, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak