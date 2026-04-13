Sıcaklıklar 8 derece birden artacak!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bugün doğu bölgelerinde son kez etkisini gösterdikten sonra yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, salı gününden itibaren sıcaklıklar ülke genelinde 4 ila 8 derece birden artış gösterecek.

SOĞUK HAVA DOĞUYA VEDA EDİYOR

Bugün Karadeniz kıyılarında görülen sağanak yağışların yanı sıra Yozgat-Sivas hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren yerini çok daha ılık bir havaya bırakacak.

İÇ KESİMLERDE BELİRGİN ARTIŞ BEKLENİYOR

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar hızla yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, iç bölgelerde sıcaklık artışının 8 dereceyi bulacağını, sahil şeridi ve diğer bölgelerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında yükseleceğini belirtti.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNEŞLİ GÜNLER

Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Başkent Ankara’da sıcaklığın çarşamba günü 19 dereceye kadar çıkması öngörülürken, İstanbul’da 17, İzmir’de ise 24 derecelik sıcaklıklar görülecek. Salı ve çarşamba günleri bu şehirlerde bahar havası tam anlamıyla hissedilecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Hafta ortasında etkili olacak sıcak hava dalgası hafta sonuna doğru yerini yeni bir yağışlı sisteme bırakacak. Cuma gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması beklendiğinden, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. (AA)