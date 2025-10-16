SGK personel alımı yapacak: Başvuru tarihi açıklandı!

SGK personel alımı yapacak: Başvuru tarihi açıklandı!
Yayınlanma:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde görev yapmak üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

Bakanlık resmen açıkladı: Yüzlerce personel alınacak!Bakanlık resmen açıkladı: Yüzlerce personel alınacak!

sgk.jpg

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamaları, ÖSYM tarafından 2024 veya 2025'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerecek.

BAŞVURULAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Sınav için başvurular 20 Ekim'de başlayacak, 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak:AA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede