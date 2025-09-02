Sezonun ilk balıkları tezgahta! 100 liradan satılıyor

Yayınlanma:
Rize’de balıkçılar, ‘vira bismillah’ diyerek av sezonuna başladı. Balıkçıların ağlarına takılan ilk balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan trol ve gırgır ile av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Yasağın bitmesinin ardından balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

Rize’nin Pazar ilçesinde teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. İlk av günlerinde tezgahta bolca istavrit yer bulurken onu mezgit takip etti. Satışa sunulan balıklardan istavrit 100 lira, mezgit, barbun ve somon 200 liradan satışa sunuldu.

rize-balik.jpg

"BUGÜN AĞLAR ŞENLİKTİ"

Balıkçı Kadir Ali Şimşek, sezonu açtıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu açtık şu anda, dün itibarıyla gece saat 12’den sonra motorlarımız denize açıldılar. Dün öyle pek yoktu. Ama bugün ağlar şenlikti. Bol istavrit vardı, mezgit vardı. Hayırlısıyla böyle devam eder. Tabii ilerleyen zamanlarda palamut da olacak, hamsimiz de olacak. Rabbim herkese hayırlı işler nasip etsin, bol bereketli kazançlar nasip etsin. Sezonu iyi bir şekilde inşallah değerlendiririz. Allah herkese hayırlı işler nasip etsin."

rize-11zon.jpg

"10-15 GÜN İÇİNDE TEZGAHLARIMIZDA PALAMUT OLACAKTIR"

Balıkçı Erkan Ataman da 2025-2026 balıkçılık sezonunun tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Denizlerimiz bir, iki gün biraz kısıtlı ama ilerleyen günlerde daha neşeli olacaktır. Gırgırlarımız şu anda denizde palamudun peşine koşmaktadır. Yakında 10-15 gün içinde de tezgahlarımızda palamut balığı olacaktır. Müşterilerimizi bekleriz" dedi.

Kaynak:DHA

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Türkiye
Minibüs çarpan küçük Ekrem hayatını kaybetti
Minibüs çarpan küçük Ekrem hayatını kaybetti
Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Son Dakika | Bakan Tunç'tan kayyum açıklaması
Son Dakika | Bakan Tunç'tan kayyum açıklaması