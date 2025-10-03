Seyir halindeyken alev topuna döndü: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki cip, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı cip kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda ilerleyen cip, alev alarak yandı.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil yandı

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Büyük korku yaşayan sürücü, kendisini araçtan atmayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu