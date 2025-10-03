Seyir halindeyken alev topuna döndü: O anlar kamerada

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda ilerleyen cip, alev alarak yandı.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Büyük korku yaşayan sürücü, kendisini araçtan atmayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.