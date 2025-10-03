Seyir halindeyken alev topuna döndü: O anlar kamerada
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki cip, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı cip kullanılamaz hale geldi.
Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda ilerleyen cip, alev alarak yandı.
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Büyük korku yaşayan sürücü, kendisini araçtan atmayı başardı.
O ANLAR KAMERADA
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)