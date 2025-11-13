Seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü

Olay, öğle saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu Pancarlı Mahallesi'ndeki Burç-Adliye tramvay hattında meydana geldi. Gaziantep'te hareket halinde olan bir tramvaya yıldırım düştü. Olayın hemen ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi ve hatta seferler bir süre durduruldu.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ve yıldırım isabet eden tramvayın hattan çekilmesinin ardından seferler yeniden başladı.

"KORUMA SİSTEMİ OLUMSUZLUĞU ÖNLEDİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Şahin, açıklamasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir."