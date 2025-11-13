Seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü

Yayınlanma:
Gaziantep'te şiddetli yağış sırasında seyir halindeki bir tramvaya yıldırım isabet etti. Olayda yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, tramvaydaki koruma sisteminin olası bir faciayı önlediği açıklandı. Seferler, yapılan kontrollerin ardından normale döndü.

Olay, öğle saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu Pancarlı Mahallesi'ndeki Burç-Adliye tramvay hattında meydana geldi. Gaziantep'te hareket halinde olan bir tramvaya yıldırım düştü. Olayın hemen ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi ve hatta seferler bir süre durduruldu.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ve yıldırım isabet eden tramvayın hattan çekilmesinin ardından seferler yeniden başladı.

gaziantep-yildirim.jpg

"KORUMA SİSTEMİ OLUMSUZLUĞU ÖNLEDİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Şahin, açıklamasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı