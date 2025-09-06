Seyir halindeki otomobilin kaputu açıldı: Panik anı kamerada
Elazığ'da seyir halindeki otomobilin kaputu aniden açıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Elazığ’da seyir halindeki otomobilin kaputu aniden açıldı. Panikleyen sürücünün frene basmasıyla kaza yaşanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobilin kaputu, bir anda açıldı.
Panikleyen sürücünün frene basmasıyla kaza yaşanmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
