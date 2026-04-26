Seyhan Nehri'ne düşen epilepsi hastasından acı haber

Adana'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ali Yalçınkaya, Seyhan Nehri'ne düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde akşam saatlerinde olay meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Ali Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle Seyhan Nehri'ne düştü.

NEHİRDE ARAMA ÇALIŞMASI

Genci suda gözden kaybolunca çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmaları sonucunda Yalçınkaya, nehir kenarındaki bir sulama kanalında bulundu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Ali Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

