Seyhan Nehri'ne düşen epilepsi hastasından acı haber
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde akşam saatlerinde olay meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Ali Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle Seyhan Nehri'ne düştü.
NEHİRDE ARAMA ÇALIŞMASI
Genci suda gözden kaybolunca çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmaları sonucunda Yalçınkaya, nehir kenarındaki bir sulama kanalında bulundu.
Sakarya Nehri'nde kaybolan 6 yaşındaki Ahmed'i arama çalışmaları 3. gününde
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Ali Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)