Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık kızı Ela Cankurtaran’ı boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Serpil Cankurtaran, “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen anne Serpil Cankurtaran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkeme tarafından “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanan Cankurtaran, cezaevine gönderildi.

ANNE TUTUKLANDI

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Serpil Cankurtaran, yoğun güvenlik önlemleri altında akşam saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen anne, hakimlikçe “canavarca hisle kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Serpil Cankurtaran, 2 aylık kızı Ela’nın boğazını keserek öldürdükten sonra evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Serpil Cankurtaran’ı yakalamak için çalışma başlattı. Anne, D-100 kara yolunda Gerede’den Yeniçağa ilçesine kadar yürürken polis ekiplerince yakalandı.

İLK İFADESİ: “BEBEĞİMİ ÖLDÜRMEDİM”

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddeden Serpil Cankurtaran’ın, “Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum” dediği öğrenildi.

ELA BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ela bebek, Gerede’ye bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin Cankurtaran’ın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

