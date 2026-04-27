AKP'den AKP'lilere sert tepki

AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, aracının camına parti logolu kart bırakarak trafikte “imtiyaz” sağlamaya çalışan AKP’lilere sert tepki gösterdi. İnan, “Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz” dedi.

AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, trafikte çakar ve siren gibi ayrıcalıklar için parti logosunu kullanan AKP’lilere tepki gösterdi. İnan, paylaştığı görselde bir aracın ön camına AKP logolu kart bırakıldığını gösterdi.

AKP'Lİ İNAN: “TAKİPÇİSİYİZ”

Bu tür imtiyaz girişimlerini eleştiren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz”

AKP’Lİ ŞAMİL TAYYAR’DAN DESTEK

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, İnan’ın açıklamasına destek vererek şunları söyledi:

“AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

İnan’ın paylaşımına bazı kullanıcılar destek verirken bazı kullanıcılar ise “seçim öncesi” vurgusu yaparak tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

