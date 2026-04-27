Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyünde ikamet eden 3 yaşındaki M.S.S., evlerinin bahçesinde bulunan havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden aile bireyleri, hemen müdahale ederek onu sudan çıkardı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Buradaki tedavisinin ardından Batman'daki özel bir hastaneye sevk edilen M.S.S., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)