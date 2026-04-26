AKP'de kimsenin sahiplenmediği bakanı Şamil Tayyar da hedef aldı

Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından AKP'liler tarafından da sık sık hedef olunan ancak üst yönetimden beklediği desteği göremeyen Mehmet Şimşek'i, bu defa Şamil Tayyar da hedef aldı. Gaziantep ziyaretinden izlenimlerini aktaran Tayyar, vergi denetiminde adaletsizlik olduğunu ifade edip "Unutmayalım, en sahici denetimi sandıkta vatandaş yapar." şeklinde konuştu.

4 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, ekonomik yükün faturasını özellikle yaşam savaşı veren emekli ve asgari ücretlilere yüklediği gerekçesi ile eleştirilerin odağında.

AKP'li vekillerin, bürokratların ve iktidar medyasının uzun zamandan beri hedef alıp eleştirdiği Mehmet Şimşek'i bu defa AKP'nin sembol isimlerinden Şamil Tayyar hedef aldı.

ABARTILI VERGİ DENETİMLERİ

AKP'li Tayyar, Gaziantep ziyaretinde aldığı şikayetlerin ilk sırasında esnafın vergi denetimlerinden duyduğu rahatsızlık olduğunu örnekler vererek açıkladı:

"Bir baklavacı, “Denetlesinler ama 1 yılda 16 defa vergi denetimi olur mu?” diye sordu.

Bir lokantacı şöyle dedi: “Biri gidiyor, biri geliyor, bazen kalabalık halde baskın yapıyorlar, müşteriler panikliyor, kasanın yanına oturup tek tek fiş sayıyorlar."

ANKARA, İSTANBUL, TRABZON: ŞİKAYETLER AYNI

Bu şikayetleri daha önceki İstanbul, Bursa, Kocael, Trabzon ve Ankara ziyaretlerinde de çok duyduğunu ifade eden Tayyar, bu durumun artık bir zulüm halinde geldiğini, "Esnafa, ticaret erbabına potansiyel hırsız muamelesi yapıp sıkboğaz etmek, denetimde ölçüyü kaçırmak, zulümdür. İktisadi fayda sağlayamacağı gibi siyaseten de zarardır." sözleri ile dile getirdi.

SANDIK UYARISI YAPTI

Tayyar, AKP'nin gelirde adaleti sağlayamadığını itiraf edip hiç olmazsa denetimde adaletin sağlanması için çağrıda bulunurken sandık uyarısı yaptı:

"Sadece vatandaşı değil kamu kurumları ve ayrımsız tüm belediyelileri yılda 16 defa denetleyin, imza yetkisi olanların yanı başına birer dedektif koyun. Gelirde adaleti sağlayamadık, hiç olmazsa denetimde adaleti sağlayalım. Unutmayalım, en sahici denetimi sandıkta vatandaş yapar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

