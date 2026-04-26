Bakanlık çalışanı abisi tarafından öldürüldü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan H., henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı.

Önce bıçaklandı yetmedi hastanede silahla vuruldu! Bir günde 2 defa ölümden döndü

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan H., burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü rapçi Offset kumarhane önünde vuruldu! 2 kişi gözaltına alındı

ZANLI KAÇTI, POLİS PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan ağabey Recep H.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

(AA)