Bakanlık çalışanı abisi tarafından öldürüldü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Hasan H., henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Recep H. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan H., henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan H., burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI KAÇTI, POLİS PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan ağabey Recep H.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

